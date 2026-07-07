В ДНР до 2029 года модернизируют сеть автовокзалов

В Донецке планируют реконструкцию автовокзала «Южный». Фото: Минтранс ДНР

В ДНР анонсировали масштабные планы по обновлению транспортной инфраструктуры: до 2029 года предполагается провести комплексную модернизацию сети автовокзалов. Об этом по итогам очередного оперативного совещания сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

Среди приоритетных объектов - автовокзал «Мариуполь»: его здание планируют восстановить, а рядом построить новую автостанцию «Южную». В Донецке намечены работы по реконструкции автовокзала «Южный» и модернизации станции «Крытый рынок».

Параллельно в Республике реализуются шаги по расширению маршрутной сети. Как отметил Глава ДНР, запущены три новых междугородних маршрута общественного транспорта, один из которых пролегает на освобожденные территории.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке запустили автоматизированную систему продажи билетов на автобусы. Новые терминалы на автовокзале «Южный» упрощают покупку проездных документов.

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