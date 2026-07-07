7 июля в Донецке температура воздуха прогреется до 28 градусов тепла Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник погода в Донецке порадует дончан по-настоящему летним солнцем и полным отсутствием осадков. Расскажем, какой будет погода в Донецке 7 июля 2026 года.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

Вторник принесет в столицу Республики устойчивую летнюю жару. Днем воздух прогреется до +28 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +16 градусов, так что вечер будет теплым и комфортным.

ОСАДКИ

По прогнозам синоптиков, 7 июля осадков в Донецке не ожидается. Будет ясно - солнце будет радовать горожан весь день. Ночью также без осадков.

ВЕТЕР

В течение суток в Донецке будет дуть слабый западный и северо-западный ветер со скоростью всего 2 метра в секунду. Ветер практически не ощущается, легкий бриз, который не доставит никакого дискомфорта.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Атмосферное давление в столице ДНР 7 июля 2026 года будет стабильным с небольшим повышением. В утренние часы барометры покажут 741 миллиметр ртутного столба, а к ночи давление поднимется до 744 миллиметров ртутного столба. Такие минимальные изменения вряд ли скажутся на самочувствии метеозависимых людей.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

Относительная влажность воздуха в течение суток составит от 25 до 81 процента.

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