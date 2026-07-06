Спортсмен из ДНР стал призером Спартакиады России по греко-римской борьбе

В напряженной борьбе Ивану удалось пробиться в число призеров. Фото: ТГ/Швец

Воспитанник Донецкого училища олимпийского резерва имени Сергея Бубки Иван Агаджанов завоевал бронзовую медаль на XIII летней Спартакиаде учащихся России по греко-римской борьбе. Соревнования прошли в Московской области и собрали более 100 сильнейших юных спортсменов из 40 регионов Российской Федерации.

Конкуренция была высокой: каждый поединок на турнире становился серьезным испытанием, и попадание в тройку лидеров было заметным достижением. В напряженной борьбе в весовой категории до 41 кг Ивану удалось пробиться в число призеров.

Успех спортсмена прокомментировал министр спорта и туризма ДНР Максим Швец.

- Поздравляю Ивана и его тренера с хорошим результатом и желаю не останавливаться на достигнутом! - отметил глава ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что Инесса Мазурик из ДНР взяла золото на Спартакиаде учащихся России. Спортсменка недавно была серебряным призером Первенства РФ.

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