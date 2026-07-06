Тепло и без осадков: Какой будет погода в Донецке 6 июля 2026 года

В столице ДНР стоит теплая погода Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу Гидрометцентра России, 6 июля 2026 года в столице Донецкой Народной Республики столбики термометров поднимутся до отметки +26 градусов. Без осадков.

Ветер юго-западный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление в Донецке будет в пределах нормы: 740 миллиметров ртутного столба.

6 июля в народном календаре — день Аграфены Купальницы, канун Ивана Купалы. В этот день наши предки шли к рекам, озерам и прудам, чтобы искупаться. Они готовили обереги от нечисти и проводили генеральную уборку в доме. А поверья были такие.

После дождя радуга долго не уходит — следующий день будет пасмурным. Сверчки громко стрекочут — зима будет теплой.

Солнце и луна плохо видны на небе — к пасмурной погоде, поднимется ветер.

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