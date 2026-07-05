Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииРоссийский паспортВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииРоссийский паспортВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика5 июля 2026 19:38

Четыре мирных жителя ДНР ранены в результате атак ударных дронов ВСУ

В ДНР из-за атак ударных дронов ВСУ повреждены восемь домов, 12 объектов гражданской инфраструктуры и восемь машин
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Раненым оказывают квалифицированную медицинскую помощь

Раненым оказывают квалифицированную медицинскую помощь

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Четыре мирных жителя Донецкой Народной Республики пострадали в результате атак ударных дронов вооруженных формирований Украины. Об этом сегодня сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

Так, в Кировском районе Макеевки ранения средней степени тяжести получил мужчина 1964 года рождения. В Калининском районе Горловки при атаке на легковушку ранения средней степени тяжести получил мужчина 2000 года рождения, пострадал мужчина 1995 года рождения. В Волновахе из-за атаки на жилье пострадал мужчина 1951 года рождения.

Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь. Руководитель региона пожелал им скорейшего выздоровления.

По данным Главы ДНР, в результате атак БПЛА противника повреждены восемь жилых домов, 12 объектов гражданской инфраструктуры, восемь грузовых и легковой авто в городских округах Донецк, Макеевка, Дебальцево, а также в Новоазовском, Волновахском, Старобешевском, Тельмановском и Шахтерском муниципальных округах.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Трудоустройство ветеранов СВО – важная часть возвращения к мирной жизни»: В ДНР работу по душе нашли 197 защитников

Фонд «Защитники Отечества» содействует ветеранам в трудоустройстве, переобучении и открытии собственного дела (подробнее)