Четыре мирных жителя ДНР ранены в результате атак ударных дронов ВСУ

Раненым оказывают квалифицированную медицинскую помощь Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Четыре мирных жителя Донецкой Народной Республики пострадали в результате атак ударных дронов вооруженных формирований Украины. Об этом сегодня сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

Так, в Кировском районе Макеевки ранения средней степени тяжести получил мужчина 1964 года рождения. В Калининском районе Горловки при атаке на легковушку ранения средней степени тяжести получил мужчина 2000 года рождения, пострадал мужчина 1995 года рождения. В Волновахе из-за атаки на жилье пострадал мужчина 1951 года рождения.

Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь. Руководитель региона пожелал им скорейшего выздоровления.

По данным Главы ДНР, в результате атак БПЛА противника повреждены восемь жилых домов, 12 объектов гражданской инфраструктуры, восемь грузовых и легковой авто в городских округах Донецк, Макеевка, Дебальцево, а также в Новоазовском, Волновахском, Старобешевском, Тельмановском и Шахтерском муниципальных округах.

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