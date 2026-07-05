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НовостиОбщество5 июля 2026 19:35

Народный контроль проверил качество продуктов и овощей на рынке в Донецкевидео

Народный контроль побывал с проверкой в Киевском районе Донецка
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Рейды – важный инструмент для контроля за торговлей. Фото: скриншот видео / ЕР

Рейды – важный инструмент для контроля за торговлей. Фото: скриншот видео / ЕР

Активисты Народного контроля провели рейд совместно с депутатом Народного Совета ДНР от «Единой России» Сергеем Ярошем и Татьяной Шаповал – депутатом Донецкого горсовета от «Единой России» на рынке в микрорайоне Гладковка.

Во время рейда активисты тщательно изучили овощи, мясо, колбасные изделия, сыры и молочную продукцию.

– Цены соответствуют действующим рыночным маркерам. Возможно небольшое отклонение по отдельным позициям в пределах от 10 процентов до 20 процентов, – сказала Татьяна Шаповал.

Она также отметила, что проверенный рынок достаточно чистый, продукция, как полагается, с ценниками. Рейды – важный инструмент для контроля за торговлей.

Народный контроль проверил качество продуктов и овощей на рынке в Донецке

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