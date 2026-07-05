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НовостиПолитика5 июля 2026 15:29

В ДНР 19 ветеранов СВО открыли собственное дело

Ветераны СВО в ДНР открыли свой бизнес с помощью механизма социального контракта
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Теперь ветераны спецоперации могут заключить социальный контракт вне зависимости от среднедушевого дохода семьи

Теперь ветераны спецоперации могут заключить социальный контракт вне зависимости от среднедушевого дохода семьи

Фонд «Защитники Отечества» в ДНР поддерживает предпринимательские инициативы ветеранов СВО. С 1 января по решению Президента России Владимира Путина они получили возможность открывать собственное дело с помощью механизма социального контракта.

- В ДНР выдано 38 рекомендаций на получение социального контракта и 19 ветеранов уже открыли собственное дело, - сообщили в государственном фонде «Защитники Отечества».

Свой бизнес позволит ветеранам боевых действий не только обеспечить себе стабильный источник дохода, но и реализовать свой профессиональный потенциал, внося вклад в экономическое развитие ДНР.

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