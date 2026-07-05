В ДНР 19 ветеранов СВО открыли собственное дело

Теперь ветераны спецоперации могут заключить социальный контракт вне зависимости от среднедушевого дохода семьи

Фонд «Защитники Отечества» в ДНР поддерживает предпринимательские инициативы ветеранов СВО. С 1 января по решению Президента России Владимира Путина они получили возможность открывать собственное дело с помощью механизма социального контракта.

- В ДНР выдано 38 рекомендаций на получение социального контракта и 19 ветеранов уже открыли собственное дело, - сообщили в государственном фонде «Защитники Отечества».

Свой бизнес позволит ветеранам боевых действий не только обеспечить себе стабильный источник дохода, но и реализовать свой профессиональный потенциал, внося вклад в экономическое развитие ДНР.

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