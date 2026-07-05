Фрагменты сбитого дрона противника. Фото: скриншот видео / МАКС/ Пушилин

В Донецкой Народной Республике система «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы за неделю предотвратили 122 атаки дронов вооруженных формирований Украины. Об этом сегодня сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, украинские боевики продолжают применять тактику комбинированных налетов. Так, под Донецком сбиты БПЛА «Батон» и «Darts», которые на борту несли осколочно-фугасные боеголовки. Самолетный ударный беспилотник «Батон» ликвидирован и под Волновахой.

В Старобешево перехвачены два украинских дрона «RAM-2X» с осколочно-фугасные зарядами весом 2,7 килограммов.

Руководитель региона отметил, что взрывотехники успешно обезвредили подавленные беспилотники и уничтожили боезаряды без ущерба для мирных жителей и инфраструктуры.

В ДНР за неделю предотвратили 122 атаки дронов ВСУ

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