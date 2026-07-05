Над ДНР за сутки сбит 21 украинский беспилотник

Обломки вражеского дрона. Архивное фото Штаба Обороны ДНР

Над Донецкой Народной Республикой за сутки уничтожен 21 БПЛА вооруженных формирований Украины. Об этом сообщает Штаб Обороны региона.

На страже защиты неба – система «Купол Донбасса», силы ПВО и сводные мобильные огневые группы. При обнаружении обломков и взрывоопасных предметов проявите бдительность – сразу же сообщите про находки в экстренные службы.

Напомним, что украинские боевики продолжают применять тактику комбинированных налетов на мирных жителей и инфраструктуру ДНР.

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