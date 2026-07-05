Семья из Макеевки примет участие в финале конкурса «Это у нас семейное»

Семья Перковых, Андреевых из Макеевки представит регион на престижном конкурсе. Фото: Президентская платформа «Россия – страна возможностей»

Семья Перковых, Андреевых из ДНР примет участие в финале конкурса «Это у нас семейное», который пройдет в Москве с 5 по 8 июля.

Название макеевской команды – «Союз сердец». Ее девиз: «Сердца горят – команда побеждает». Напомним, что от ДНР участниками второго сезона конкурса «Это у нас семейное» были 950 семей.

В самом массовом проекте Президентской платформы «Россия – страна возможностей» – «Это у нас семейное» примут участие 330 команд из 85 регионов (а это свыше 2 тысяч человек от 5 до 86 лет!).

Победители станут известны 8 июля, в День семьи, любви и верности. 60 семей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а все 330 семей-финалистов отправятся в семейные путешествия.

«Это у нас семейное» – часть национального проекта «Семья».

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