Семья Перковых, Андреевых из Макеевки представит регион на престижном конкурсе. Фото: Президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Семья Перковых, Андреевых из Донецкой Народной Республики примет участие в финале конкурса «Это у нас семейное», который пройдет в Москве в Мастерской управления «Сенеж» с 5 по 8 июля.

«СОЮЗ СЕРДЕЦ»

Название макеевской команды – «Союз сердец». А их девиз: «Сердца горят – команда побеждает». От ДНР участниками второго сезона конкурса «Это у нас семейное» были 950 семей!

Семьи по всей стране в течение года выполняли задания, узнавали друг друга заново, искали общие увлечения и все ближе знакомились с историей своего рода. И вот – в самом массовом проекте Президентской платформы «Россия – страна возможностей» примут участие 330 семейных команд из 85 регионов России. А это больше 2 тысяч человек от 5 до 86 лет.

Семья Перковых, Андреевых из Макеевки представит регион на престижном конкурсе. Фото: Президентской платформы «Россия – страна возможностей»

ЗА КАЖДОЙ СЕМЬЕЙ – СВОЯ ИСТОРИЯ

– Финал конкурса «Это у нас семейное» – для нас не столько соревнование, сколько большой, теплый, по-настоящему семейный праздник. Участники – уникальные люди. Среди них – профессиональные династии: педагоги, железнодорожники, военнослужащие, строители, энергетики, лыжники, врачи. Есть многодетные семьи, где воспитывают родных и приемных детей, – в одной из команд их больше 30. А есть семьи, где старшее поколение хранит верность друг другу уже больше полувека. За каждой семьей – своя история. Но всех объединяет одно: они – пример того, как важно держаться друг друга, быть вместе, передавать традиции, – рассказал генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Торжественная церемония открытия конкурса состоится 5 июля и будет посвящена Году единства народов России. Участников ждут парад-шествие и хоровод в ярких национальных костюмах, а также фестиваль «Гастрономическая Россия», где будут представлены блюда разных народов страны.

6 и 7 июля пройдут оценочные мероприятия – семьям предстоит выполнить ряд заданий, направленных на эрудицию, смекалку, а также продемонстрировать, насколько слаженно дети и родители могут работать в команде, слышать и понимать друг друга.

8 июля, в День семьи, любви и верности состоится заседание Наблюдательного совета проекта и торжественная церемония награждения в Зеленом театре ВДНХ. 60 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно смогут потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. А все 330 семей-финалистов отправятся в семейные путешествия.

Конкурс «Это у нас семейное» – часть национального проекта «Семья». Семейные команды участников формировались из четырех и более человек, являющихся по отношению друг к другу представителями трех и более поколений. Например, дети, родители (или законные представители), бабушки, дедушки и другие близкие родственники. По итогам дистанционного этапа в каждом федеральном округе были определены полуфиналисты, которые представили свои регионы в окружных полуфиналах. Они проходили с ноября 2025 года по май 2026 года. В них участвовали более 1 500 семей из 86 российских регионов, в том числе две семьи из Казахстана.

Семья из ДНР примет участие в финале конкурса «Это у нас семейное»

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