В Мариуполе приостановили работу аппаратов МРТ и КТ из-за скачков напряжения

Работу диагностических аппаратов возобновят, как только это станет возможным. Фото: max.ru/id9310000423_gos

В Мариуполе временно приостановили работу аппаратов МРТ и КТ в диагностическом центре больницы интенсивного лечения. Причиной стало нестабильное напряжение и скачки в городской электросети.

В медучреждении пояснили, что использовать дорогостоящую диагностическую технику в таких условиях нельзя: это может привести к серьезным поломкам и выводу аппаратов из строя.

Администрация больницы обратилась к пациентам с просьбой проявить терпение и понимание.

- Мы возобновим работу диагностических аппаратов, как только это станет возможным, и сразу же уведомим вас об этом, - заявили в больнице.

При этом в медучреждении подчеркнули важный момент: все граждане, которым ранее были выданы талоны на исследования, смогут позже пройти МРТ и КТ по «зеленому коридору». Получать новый талон у лечащего врача не потребуется.

Ранее жителям Мариуполя напомнили о мерах предосторожности в жаркую погоду. На прошлой неделе в приморском городе ДНР был отмечен рост количества зарегистрированных случаев ОРВИ и простудных заболеваний.

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