В Мариуполе сохранят принцип распределения квартир из муниципального жилфонда

Около 2 000 муниципальных квартир войдут в новый пул распределения. Фото (архив): ТГ/Кольцов

В Мариуполе приступят ко второму этапу автоматизированного распределения жилья из муниципального жилфонда. Ранее действующие принципы и порядок выдачи квартир сохранятся. Об этом в ходе прямого эфира сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

Он отметил, что на следующей неделе власти планируют запустить второй пул распределения - в него войдет примерно 2 000 квартир. Как отметил Кольцов, система автоматизированного распределения показала себя эффективно и продолжит работать в том же формате.

- Порядок сохраняется, подходы сохраняются, это будет автоматизированное распределение. Кстати, хочу сказать, что система показала себя очень хорошо, то есть она отработала корректно, - заявил мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе отремонтировали первую квартиру в рамках муниципальной программы. На данный момент контракты на проведение ремонтных работ заключены по 100 квартирам в городе.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я у себя дома!»: В Мариуполе жителям выдали ключи от квартир из муниципального фонда

12 семей, утративших жилье весной 2022 года, теперь будут жить в новых квартирах (подробнее)