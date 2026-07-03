Дмитрий Краснов утвержден в должности главы Минэкономразвития ДНР

Дмитрий Краснов официально утвержден в должности министра экономического развития ДНР. Фото: ТГ/Краснов

Дмитрий Краснов официально утвержден в должности министра экономического развития ДНР. Указ о его назначении подписан Главой Республики Денисом Пушилиным 3 июля.

- Назначить министром экономического развития Донецкой Народной Республики Краснова Дмитрия Ивановича, освободив от занимаемой должности. Указ вступает в силу со дня его подписания, - говорится в тексте документа.

Отметим, что с марта Дмитрий Краснов исполнял обязанности главы Минэкономразвития ДНР. Ранее, с 2020 года по август 2025 года он занимал пост вице-премьера правительства Чувашской Республики. До службы в госорганах Краснов более двадцати лет проработал в компаниях страхового профиля.

Напомним, ранее сообщалось, что новый детский омбудсмен ДНР Таисия Чернявская приступила к работе. В Республике назначили нового Уполномоченного по правам ребенка.

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