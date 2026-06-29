Новый детский омбудсмен ДНР Таисия Чернявская приступила к работе

В прошлом году Таисия Чернявская стала победительницей конкурса и обладательницей титула «Миссис Бизнес Донбасс 2025 Grand Prix». Фото: Мисс и Миссис Бизнес Донбасс

Новым детским омбудсменом ДНР стала Таисия Чернявская. Указ №351 об ее назначении подписал 29 июня Глава Республики Денис Пушилин.

- Назначить Чернявскую Таисию Александровну Уполномоченным по правам ребенка в ДНР, - говорится в тексте документа.

Данный указ вступает в силу со дня его подписания.

Отметим, что Таисия Чернявская известна как активистка «Женского движения „Единой России“». В прошлом году она стала победительницей конкурса и обладательницей титула «Миссис Бизнес Донбасс 2025 Grand Prix», продемонстрировав большую вовлеченность в общественную и социальную повестку региона.

Напомним, ранее сообщалось, что Глава ДНР Денис Пушилин освободил от должности Уполномоченного по правам ребенка Светлану Малахай. Она занимала этот пост с июля 2025 года, а до этого возглавляла управление занятости населения Министерства труда и социальной политики Республики.

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