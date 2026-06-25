Пушилин освободил Светлану Малахай от должности детского омбудсмена ДНР. Фото: ТГ/Уполномоченного по делам ребенка в ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин освободил Светлану Малахай от должности Уполномоченного по правам ребенка. Указ №346 подписан 28 июня и вступает в силу с этой же даты.

- Освободить Малахай Светлану Николаевну от должности Уполномоченного по правам ребенка в ДНР 28 июня 2026 года, - сказано в документе.

Малахай занимала пост с июля 2025 года, до этого она возглавляла управление занятости населения Минтруда ДНР.

Ранее Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ о назначении Николая Руппеля временно исполняющим полномочия главы муниципального образования Ясиноватский муниципальный округ. Документ опубликован на официальном сайте руководителя Республики. Руппель будет исполнять обязанности до дня избрания главы муниципального округа.

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