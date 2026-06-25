Пушилин освободил Светлану Малахай от должности детского омбудсмена ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин освободил Светлану Малахай от должности Уполномоченного по правам ребенка. Указ №346 подписан 28 июня и вступает в силу с этой же даты.
- Освободить Малахай Светлану Николаевну от должности Уполномоченного по правам ребенка в ДНР 28 июня 2026 года, - сказано в документе.
Малахай занимала пост с июля 2025 года, до этого она возглавляла управление занятости населения Минтруда ДНР.
Ранее Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ о назначении Николая Руппеля временно исполняющим полномочия главы муниципального образования Ясиноватский муниципальный округ. Документ опубликован на официальном сайте руководителя Республики. Руппель будет исполнять обязанности до дня избрания главы муниципального округа.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В августе в Донецке откроется новое отделение МФЦ
В донецком микрорайоне Гладковка откроется МФЦ на пять окон (подробнее)