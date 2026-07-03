ДНР и Крым свяжут четыре новых автобусных маршрута

На сегодняшний день всего на территории ДНР установлено 334 межрегиональных маршрута регулярных автобусных перевозок. Фото: Минтранс ДНР

Четыре новых межрегиональных автобусных маршрута зарегистрированы в транспортном сообщении с ДНР. Соответствующие направления внесены в реестр межрегиональных маршрутов регулярных перевозок. Об этом сообщили в ФБУ «Росавтотранс».

Там утончили, что данные маршруты свяжут Донецкую Народную Республику с городами Крыма. Согласно требованиям законодательства, перевозчики должны приступить к работе не позднее чем через 90 дней с даты внесения в реестр. Таким образом, запуск движения должен состояться не позже, чем 27 сентября 2026 года.

- На сегодняшний день всего на территории ДНР установлено 334 межрегиональных маршрута регулярных автобусных перевозок, в ЛНР - 331 и Запорожской области - 124, - заявили в «Росавтотрансе».

Более подробную информацию об автобусных маршрутах в новых регионах можно узнать по ссылке.

Тем временем в Донецке наращивают количество автобусов на городских маршрутах. На маршрут №70 добавили новый комфортабельный автобус.

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