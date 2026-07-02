В Донецке наращивают количество автобусов на городских маршрутах

В текущем году в планах обновить подвижной состав еще на 125 новых автобусов. Фото (архив): Минтранс ДНР

В Донецке на муниципальном автобусном маршруте №70 «ДС улица Щетинина - ДС Ж/Д Вокзал» был введен дополнительный рейс. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Донецкой Народной Республики.

Новый комфортабельный автобус среднего класса вышел на линию с 1 июля. Это стало возможным благодаря участию Республики в национальном проекте «Инфраструктура для жизни» и поступлению нового подвижного состава.

Маршрут №70 связывает крупные жилые районы города с железнодорожным вокзалом и традиционно пользуется высоким спросом у пассажиров. В Минтрансе ДНР подчеркнули, что дополнительный автобус позволит повысить транспортную доступность и сделать поездки более комфортными для горожан.

В ведомстве также рассказали о дальнейших планах по обновлению транспортного парка.

- В текущем году в планах обновить подвижной состав еще на 125 новых автобусов, - заявили в министерстве.

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