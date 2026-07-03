В Кадетском корпусе имени Первого Главы ДНР прошел выпускной. Фото: ЕР ДНР

В Кадетском корпусе имени Первого Главы ДНР Александра Захарченко прошел выпускной. Ребят поздравили представители «Единой России», а также родители первого Главы ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения ЕР ДНР.

- Особой теплоты мероприятию придали родители первого Главы ДНР – Владимир и Тамара Захарченко. Их присутствие стало символом связи поколений и памяти о великом земляке. Речь отца Александра Захарченко вызвала бурные аплодисменты, - рассказали в пресс-службе.

Выпускникам кадетского корпуса пожелали, чтобы их имена знала вся Россия, чтобы они всегда добивались поставленных целей.

Ранее сообщалось, что с медалями школу окончили более 120 выпускников Мариуполя. Из 958 выпускников 11 классов золотые медали получили 68 человек, серебряные – 56. Глава Мариуполя поблагодарил губернатора Санкт-Петербурга за всестороннюю и регулярную поддержку.

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