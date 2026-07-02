Педагоги агроклассов из ДНР вошли в число лучших по всей России

Педагоги Надежда Разинькова и Светлана Грицив, представляющие школу села Орлово-Ивановка Шахтерского муниципального округа вошли в число лучших по всей России на первом форуме агротехнологических классов. Церемония награждения прошла в Москве.
- Сегодня развитие агротехнологических классов является одним из ключевых направлений подготовки кадров для агропромышленного комплекса. Именно здесь школьники делают первые шаги в профессию, знакомятся с современными технологиями, получают практические знания и начинают осознанно выбирать свой дальнейший путь, - рассказал министр сельского хозяйства ДНР Артем Крамаренко.
Он поздравил педагогов с высокими результатами на форуме.
Ранее сообщалось, что жительница Донецкой Народной Республики стала финалисткой конкурса «Женщины Наций и Народов России». Елена Носкова из города Комсомольское предложила создать цифровую платформу в социальных сетях, где культурные коды, историческая правда будут поданы ярко, современно и увлекательно.
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