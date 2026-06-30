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Общество30 июня 2026 10:57

Начинается уборочная страда: Аграрии ДНР засеяли более 400 тысяч гектаров разных культур

Несмотря на непростые условия, аграрии ДНР выполнили все намеченные задачи
Владислав ГУЩИН
Аграрии ДНР засеяли более 400 тысяч гектаров разных культур

Аграрии ДНР засеяли более 400 тысяч гектаров разных культур

Яровой сев в Донецкой Народной Республике официально завершен, что является одним из ключевых этапов сельскохозяйственного сезона и закладывает основу будущего урожая. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства ДНР – министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Артем Крамаренко.

В этом году сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства Республики засеяли яровыми культурами 212,2 тысячи гектаров, что соответствует 100% от намеченного объема. Аграрии смогли выполнить все поставленные задачи, несмотря на непростые условия.

Полностью завершен сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур, площадь которых превысила 41 тысячу гектаров с выполнением плана на 100%. В полном объеме посеяны горох и другие зернобобовые. Особо отмечен нут, для которого первоначальный план был перевыполнен почти на 50% – эта культура хорошо переносит засуху и становится все более востребованной в структуре земледелия.

Практически в полном объеме выполнен и сев технических культур, занявших 148,8 тысячи гектаров. Основу, как и прежде, составил подсолнечник, отведенный под 145 тысяч гектаров. Площади под льном кудряшом были увеличены в несколько раз, что свидетельствует о диверсификации посевов и расширении производства востребованных технических культур.

Значительно перевыполнен план по кормовым культурам, их посеяно свыше 10,4 тысячи гектаров - почти в полтора раза больше запланированного. Такой результат позволит сформировать надежную кормовую базу для дальнейшего развития животноводства региона.

- Сегодня работа в поле не заканчивается. Сейчас начинается не менее важный этап. Уборочная страда. Именно в этот период особенно важно сохранить все, что было заложено в течение сезона, - сказал он.

Артем Крамаренко уверен, что аграрии проведут уборочную кампанию организованно, с минимальными потерями и достойно завершат текущий сельскохозяйственный сезон.

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