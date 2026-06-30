Начинается уборочная страда: Аграрии ДНР засеяли более 400 тысяч гектаров разных культур

Аграрии ДНР засеяли более 400 тысяч гектаров разных культур

Яровой сев в Донецкой Народной Республике официально завершен, что является одним из ключевых этапов сельскохозяйственного сезона и закладывает основу будущего урожая. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства ДНР – министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Артем Крамаренко.

В этом году сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства Республики засеяли яровыми культурами 212,2 тысячи гектаров, что соответствует 100% от намеченного объема. Аграрии смогли выполнить все поставленные задачи, несмотря на непростые условия.

Полностью завершен сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур, площадь которых превысила 41 тысячу гектаров с выполнением плана на 100%. В полном объеме посеяны горох и другие зернобобовые. Особо отмечен нут, для которого первоначальный план был перевыполнен почти на 50% – эта культура хорошо переносит засуху и становится все более востребованной в структуре земледелия.

Практически в полном объеме выполнен и сев технических культур, занявших 148,8 тысячи гектаров. Основу, как и прежде, составил подсолнечник, отведенный под 145 тысяч гектаров. Площади под льном кудряшом были увеличены в несколько раз, что свидетельствует о диверсификации посевов и расширении производства востребованных технических культур.

Значительно перевыполнен план по кормовым культурам, их посеяно свыше 10,4 тысячи гектаров - почти в полтора раза больше запланированного. Такой результат позволит сформировать надежную кормовую базу для дальнейшего развития животноводства региона.

- Сегодня работа в поле не заканчивается. Сейчас начинается не менее важный этап. Уборочная страда. Именно в этот период особенно важно сохранить все, что было заложено в течение сезона, - сказал он.

Артем Крамаренко уверен, что аграрии проведут уборочную кампанию организованно, с минимальными потерями и достойно завершат текущий сельскохозяйственный сезон.

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