В двух районах Мариуполя модернизировали сети наружного освещения

Работы по модернизации электросетей прошли в Жовтневом и Ильичевском районах. Фото: max.ru/nmrpl

В Мариуполе энергетики провели модернизацию сетей наружного освещения в Жовтневом и Ильичевском районах. Об этом сообщили в администрации города.

Там уточнили, что специалисты муниципального учреждения «Мариупольгорсвет» демонтировали неремонтопригодный кабель и проложили около 700 метров нового провода.

- Эти работы энергетики выполнили на улицах Блажевича, Кирпичной, Карпинского, Заворуева, Сеченова, Гастелло, а также в переулках Халтурина, Шевченко и Осоавиахима, - отметили в администрации.

Помимо замены кабеля, специалисты продолжили демонтаж устаревшей линии от ШУ-802 в поселке Старый Крым. Кроме того, по разным адресам в Мариуполе установили 33 современных энергосберегающих светильника.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе запланированы отключения электроэнергии 1 июля. Под отключения попадут потребители трех подстанций города.

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