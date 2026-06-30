В Мариуполе запланированы отключения электроэнергии 1 июля

В Мариуполе 1 июля пройдут ремонтно-восстановительные работы на высоковольтных линиях электропередачи. Фото (архив): Минуглеэнерго ДНР

В Мариуполе 1 июля пройдут ремонтно-восстановительные работы на высоковольтных линиях электропередачи. В связи с этим в части города будет временно отключена электроэнергия. Об этом сообщили в администрации городского округа со ссылкой на информацию диспетчера МРЭС.

Отключения света запланированы с 08:00 до 17:00. Работы затронут потребителей сразу трех подстанций - «Город-2», «Город-7» и «Город-9».

Без электричества временно останутся:

ПС «Город-2»: весь Приморский район, порт, очистные сооружения, микрорайон Изумрудный.

ПС «Город-7»: проспект Строителей (дома 161-193); улица Бахмутская (дома 120, 122, 126 и 84-141); улицы Полярная, Красина, Пугачева, Кренкеля, Островского; улица Кирпичная (дома 73-98); улица Халтурина (дома 54-94).

ПС «Город-9»: 17-й микрорайон, совхоз «Азовский»; улица Куприна (дома 7-17 и 63-71), переулок Куприна, Минский переулок; Володарское шоссе; СНТ «Садоводы Азовсталь», «Коксохимовец», «Строитель», «Дружба»; улица 50 лет СССР (дома 61-87); рынок «Юмовила»; улица Карла Либкнехта (дома 187-209); улицы Матросова и Громовой (дома 63, 80-102); станция переливания крови.

Жителей просят учитывать временное отключение электроэнергии при планировании дня.

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