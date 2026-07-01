Анита Цой передаст военным в Донбассе 6 грузовиков консервации со своего завода

Анита Цой приехала в Донецк с гуманитарной миссией. Фото: Минмолполитики ДНР

На днях Народная артистка России Анита Цой отправит шесть грузовиков с вкусной и полезной консервацией для защитников на передовую. Об этом она сообщила во время визита в Донецк.

У певицы есть завод по производству овощных закруток по собственным рецептам. Она – первый амбассадор органической продукции в России.

Анита Цой встретилась с донецкой молодежью в формате «Диалог на равных».

– Жить на родной земле – это большое счастье. Побеждают те, кто идет вперед. Получает образование, работает по-максимуму, отдает себя своей семье, своей стране, – сказала она.

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