Анита Цой с друзьями передала в офис фонда «Время добрых» икону Серафима Саровского Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Народная артистка России и благотворитель Анита Цой, поддерживающая донбассовцев с начала вооруженного конфликта, побывала в Донецке. В этот раз она встретилась с молодежью в формате «Диалог на равных».

НЕ ПЕСНЯМИ ЕДИНЫМИ

Когда Анита Цой зашла в зал, молодежь начала бурно аплодировать.

– Ух ты, вот так сразу! – отреагировала она.

Цой в начале встречи немного рассказала о себе.

– Мне 55 лет. Я родилась в Москве. Большую часть своей жизни посвятила музыке. Я являюсь автором, композитором песен. Режиссером-постановщиком высокотехнологичных шоу, – сказала певица.

Анита Цой поддерживает Донбасс и Новороссию не только песней. Фото: Минмолполитики ДНР

У Аниты Цой три высших образования – педагогическое, юридическое и музыкальное. В свое время она открыла музыкальную школу, которая на сегодня переросла в Институт креативных индустрий Донского государственного технического университета. Гостья рассказала, что, когда началась СВО, это для нее не было неожиданностью. Она с друзьями и коллегами по цеху сразу же поддержала решение Президента Российской Федерации Владимира Путина. И не только песнями.

Молодежь встретила Аниту Цой на ура Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

СОЛЕНИЯ ДЛЯ БОЙЦОВ

У певицы есть завод по производству овощных закруток по собственным рецептам. В Роскачестве недавно заявили, что она станет первым амбассадором органической продукции в России.

Анита Цой сообщила, что на днях отправит шесть грузовиков с вкусной и полезной консервацией для защитников на передовую. Также в этот раз она передала для подопечных детей благотворительного фонда «Время добрых» телевизор с большой диагональю и рюкзаки с наборами для творчества. Директору фонда «Время добрых» Ольге Сорокиной, которая присутствовала на встрече Аниты Цой с донецкой молодежью, благотворитель также вручила икону Серафима Саровского. Ее гостья с друзьями привезла из Нижегородской области, где находятся мощи этого святого.

Анита Цой поддерживает Донбасс и Новороссию не только песней. Фото: Минмолполитики ДНР

Фонд «Время добрых» с 2014 года помогает детям с онкологическими, иммунологическими, генетическими и другими тяжелыми заболеваниями, детям-сиротам, а также медицинским и социальным учреждениям. Под его опекой находятся более 500 детей с различными тяжелыми заболеваниями.

Анита Цой поддерживает Донбасс и Новороссию не только песней. Фото: Минмолполитики ДНР

К слову, сама Анита Цой – основатель благотворительного фонда для детей с врожденной инвалидностью «Анита». Это один из первых фондов этой направленности, появившихся в стране. Цой создала его 25 лет назад.

Ольга Сорокина в знак благодарности подарила Аните Цой картину «Ангелочек», которую нарисовала маленькая дончанка Полина в онкоцентре.

Анита Цой поддерживает Донбасс и Новороссию не только песней. Фото: Минмолполитики ДНР

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ

– Хочу вас поблагодарить, что вы живете здесь, – Цой обратилась к молодежи, которая ловила каждое ее слово. – Жить на родной земле – это большое счастье. Важно двигаться вперед – пусть даже вопреки. Побеждают те, кто продолжает идти дальше. Получает образование, работает, по-максимуму отдает себя своей семье, своей стране. Молодежи нравится творчество Аниты Цой за то, что артистка на одной волне с ней. Она исполняет песни популярной музыки, поп-рока, R&B и других стилей.

– Это интересная российская исполнительница. Песни у нее часто затрагивают темы любви, поиска себя, самовыражения. Это близко молодым людям. Эмоции, а она часто передает переживания, которые знакомы многим подросткам. Анита Цой с молодежью на одной волне! – сказала корреспонденту «КП Донецк» активистка «Молодой Гвардии Единой России» ДНР Камила Билялова.

В этот приезд Цой также побывала в Харцызске. Там она с подарками посетила подшефный молодежный театр-студию «Браво». А впервые певица приехала в Донецкую Народную Республику в 2017 году.

Анита Цой поддерживает Донбасс и Новороссию не только песней Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Тогда она выступила с концертом для участников и гостей Международного турнира по смешанным единоборствам «Единый Донбасс» в Донецке.

Анита Цой поддерживает Донбасс и Новороссию не только песней. Фото: Минмолполитики ДНР

КОММЕНТАРИЙ

Денис ШИМАНОВСКИЙ, министр молодежной политики ДНР:

– Поддержка Аниты Цой дорогого стоит. У нас большое количество звезд, обладающих лидерскими качествами, которые сегодня готовы здесь выступать, поддерживать Донбасс и быть настоящими патриотами. Выступать за свою страну, за своего Президента.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Народная артистка России Анита Цой пригласила молодежь ДНР на обучение в Институт креативных индустрий

Глава ДНР Денис Пушилин встретился с народной артисткой России Анитой Цой (подробнее)