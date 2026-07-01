Анита Цой приехала в Донецк с гуманитарной миссией. Фото: Минмолполитики ДНР

Народная артистка России Анита Цой привезла для тяжелобольных детей Донбасса гуманитарную помощь. Она передала ее для подопечных благотворительного фонда «Время добрых». В частности, телевизор большой диагонали и рюкзаки с наборами для творчества.

Директору фонда «Время добрых» Ольге Сорокиной Анита Цой также вручила икону Серафима Саровского. Ее гостья привезла из Нижегородской области, где находятся мощи этого святого.

Фонд «Время добрых» с 2014 года помогает детям с онкологическими, иммунологическими, генетическими и другими тяжелыми заболеваниями, детям-сиротам, а также медицинским и социальным учреждениям. Под его опекой находятся более 500 детей с различными тяжелыми заболеваниями.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Жить на родной земле – это большое счастье!»: Анита Цой приехала в Донецк с гуманитарной миссией

Народная артистка России Анита Цой поддерживает жителей Донбасса с самого начала вооруженного конфликта (подробнее)