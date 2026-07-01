Беспилотник ВСУ атаковал пожарный автомобиль в ДНР

Осколки посекли кабину и лобовое стекло машины. Фото: max.ru/mchsdnr

В ДНР беспилотник ВСУ атаковал пожарный автомобиль. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике.

По данным ведомства, в полдень спасатели поселка Новый Свет выехали для тушения двух грузовиков, которые ранее подверглись ударам БПЛА. По пути следования к месту вызова экипаж попал под повторный налет дронов.

В результате атаки взрывоопасный предмет попал в рукавный отсек пожарного автомобиля. Осколки посекли кабину и лобовое стекло машины.

- К счастью, погибших и пострадавших нет, - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке при повторной атаке дрона вооруженных формирований Украины погиб сотрудник МЧС, еще трое спасателей пострадали. Поздней ночью огнеборцы выехали на тушение двух грузовых автомобилей, загоревшихся в результате атаки беспилотника ВСУ. Во время проведения работ дроны повторно нанесли несколько ударов по месту происшествия.

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