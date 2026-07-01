Медики, раненные при атаке БПЛА в Горловке 30 июня, в состоянии средней тяжести Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Трое медиков скорой помощи, раненных при атаке БПЛА в Горловке 30 июня, госпитализированы в горбольницу №2. Их состояние оценивается как средней тяжести, у них диагностирована акубаротравма. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве ДНР.

Ранее глава городского округа Горловка сообщил, что дрон атаковал бригаду скорой в Никитовском районе. В МЧС также уточнили, что пожарные, раненные в Донецке в ту же ночь, находятся в состоянии средней тяжести. Напомним, при повторном ударе беспилотного летательного аппарата во время тушения пожара погиб один спасатель, трое получили ранения.

Кроме того, в столице Донецкой Народной Республики ночью вооруженные формирования Украины атаковали автопарк в Калининском районе. В результате атаки беспилотника были уничтожены пять автобусов.

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