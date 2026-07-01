5 июля «Шахтер» сыграет с «Динамо Махачкала 2» во Второй футбольной лиге РФ. Фото (архив): ФК «Шахтер»

В воскресенье, 5 июля, донецкий «Шахтер» сыграет на выезде с «Динамо Махачкала 2» в 15-м туре LEON-Второй лиги дивизиона Б группы 1. Матч пройдет в Махачкале на стадионе «Труд» (улица Магомеда Ярагского, 98/5). Начало в 16:30 по Москве.

«Динамо Махачкала 2» с 8 очками идет на 14-м месте. Семь из восьми баллов набрали дома. В четырех из пяти последних домашних матчей проиграли первый тайм, не забивали в шести из девяти последних игр. В 11 матчах пропускали в первом тайме. В пяти из шести последних игр с их участием во втором тайме была ничья.

«Шахтер» на втором месте с 29 очками. В гостях выиграл пять матчей и один раз сыграл вничью. Не пропускал в семи матчах сезона, в четырех из шести гостевых встреч. В четырех из семи последних матчей побеждал с разницей более одного мяча.

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