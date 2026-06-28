ФК «Шахтер» победил команду «Нефтяник» во Второй футбольной лиге РФ. Фото (архив): ФК «Шахтер»

ФК «Шахтер» одержал уверенную победу над командой «Нефтяник» со счетом 3:0 в 14-м туре LEON-Второй лиги дивизиона Б. Счет открыл Гаврильчик на 19-й минуте. На 33-й минуте преимущество удвоил Орлов. Точку в матче на 45-й минуте поставил Хозин, оформив итоговые 3:0.

«Шахтер» продемонстрировал уверенную игру и заслуженно забрал три очка.

После этой победы турнирная таблица не поменялась. «Горняки» занимают вторую строчку в таблице с 32 очками. Сейчас в чемпионате лидирует команда «Севастополь», у нее 33 очка. Следующую игру команда «Шахтер» проведет на выезде. 5 июля они сыграют с «Динамо 2 - Махачкала».

Напомним, 20 июня донецкий «Шахтер» сыграл на выезде с «Нартом». Тогда «горняки» впервые потеряли очки на выезде, сыграв матч 1:1. В результате этой ничьи «Шахтер» потерял первое место в группе.

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