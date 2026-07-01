В Донецке из-за ночной атаки БПЛА ВСУ уничтожены пять автобусов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
В столице Донецкой Народной Республики ночью вооруженные формирования Украины атаковали автопарк в Калининском районе. В результате атаки беспилотника были уничтожены пять автобусов.
- По поступившей информации, в результате ночной атаки БПЛА на автопарк в Калининском районе уничтожены пять автобусов, - сообщил глава городского округа Донецк Алексей Кулемзин.
Ранее сообщалось, что в Горловке беспилотник ВСУ атаковал машину скорой медицинской помощи. Ранения получили трое сотрудников экстренной службы.
Кроме того, в Донецке огнеборцы выехали на тушение двух грузовых автомобилей, загоревшихся в результате атаки беспилотника. Во время проведения работ дроны повторно нанесли несколько ударов по месту происшествия. В результате ударов четверо сотрудников МЧС России получили ранения и были госпитализированы. К сожалению, командир отделения получил травмы, несовместимые с жизнью - его сердце остановилось в одном из отделений больницы
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