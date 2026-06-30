В Горловке ранены трое сотрудников скорой после удара БПЛА ВСУ

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Горловке беспилотник ВСУ атаковал машину скорой медицинской помощи. Ранения получили трое сотрудников экстренной службы. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.
Он уточнил, что удар был нанесен в Никитовском районе города.
- В результате атаки БПЛА вооруженных формирований Украины в Никитовском районе Горловки ранены три сотрудника скорой медицинской помощи, - заявил глава города.
Тем временем в Донецке при повторной атаке дрона ВСУ погиб сотрудник МЧС, еще трое пострадали. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по ДНР, поздней ночью в городе огнеборцы 10-й пожарно-спасательной части выехали на тушение двух грузовиков, загоревшихся в результате атаки беспилотника. Во время проведения работ дроны повторно нанесли несколько ударов по месту происшествия.
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