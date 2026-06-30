Большой гуманитарный груз получил Амвросиевский реабилитационный центр

Народный фронт навестил участников спецоперации. Фото: Администрация Амвросиевского муниципального округа

Команда Народного фронта ДНР доставила около полутора тонн гуманитарной помощи в Амвросиевский реабилитационный центр, в котором восстановление проходят участники спецоперации. Об этом сообщили в Администрации муниципального округа.

- Совсем недавно Народный фронт уже был здесь и тогда получил от коллектива конкретный запрос. Сегодня ребята вернулись уже с помощью - привезли около тонны продуктов питания и почти 500 килограммов бытовой химии. Когда приезжаешь сюда во второй раз, смотришь не только на то, что уже удалось сделать, но и на то, что еще требует внимания. Именно такой постоянный контакт позволяет действительно помогать людям, - рассказала член Центрального штаба ОНФ Ирина Куксенкова.

Народный фронт продолжает помогать ветеранов, а также действующих военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Народный фронт совместно с Правительством ДНР разрабатывают программу развития адаптивного спорта для участников СВО.

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