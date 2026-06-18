Народный фронт помог жительнице ДНР после ее обращения к Президенту России. Фото: Народный фронт

Команда Народного фронта помогла жительнице Донецкой Народной Республики после того, как она обратилась на прямую линию к Президенту России. Женщина нуждалась в средствах реабилитации после ампутации ноги. Об этом «КП Донецк» сообщили в пресс-службе Народного фронта.

- Я обратилась на Прямую линию, позвонила и объяснила ситуацию, что я инвалид и у меня нет ходунков. Проблему быстро решили, - рассказала жительница Шахтерска Зинаида Крюкова.

Представители Народного фронта также подробно разъяснили порядок оформления электронного сертификата, позволяющего самостоятельно получить протез без длительного ожидания.

Ранее сообщалось, что Народный фронт совместно с Министерством здравоохранения Донецкой Народной Республики и общественными организациями разработал комплекс мер по улучшению доступности и качества медицинской помощи в регионе.

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