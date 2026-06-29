Трое человек ранены при атаке БПЛА ВСУ на автозаправку в Донецке

От удара дрона пострадали трое мужчин Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в Донецке. От удара дрона пострадали трое человек. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что АЗС расположена в Куйбышевском районе.

- По поступившей информации, в Куйбышевском районе в результате атаки БПЛА на автозаправочную станцию пострадали трое мужчин 1959, 1961 и 1983 годов рождения, - проинформировал Кулемзин.

Ранее глава города сообщал также, что вражеский дрон атаковал АЗС в Кировском районе Донецка.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники МЧС России спасли двоих водителей фуры при атаке БПЛА ВСУ в ДНР. В полночь по машине нанес удар украинский беспилотник. В результате атаки фура загорелась. Двое водителей - мужчины 44 и 45 лет - успели выбраться из кабины, однако пострадали при повторном ударе. Прибывшие на место сотрудники МЧС России оперативно оказали пострадавшим первую помощь. Затем спасатели на служебном автомобиле вывезли раненых из опасной зоны и доставили их в больницу.

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