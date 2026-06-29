Сотрудники МЧС России спасли двоих водителей фуры при атаке БПЛА ВСУ в ДНР

Спасатели на служебном автомобиле вывезли раненых из опасной зоны и доставили в больницу. Фото: max.ru/mchsdnr

ВСУ обстреляли гражданский грузовик в Новоазовске. Инцидент произошел в ночь на 29 июня на мосту. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по ДНР.

Там уточнили, что в полночь машину атаковал беспилотник. В результате удара фура загорелась. Двое водителей - мужчины 44 и 45 лет - успели выбраться из кабины, однако пострадали при повторном ударе. Пламя быстро погасло еще до прибытия спасателей, но обстановка оставалась крайне напряженной: атаки вражеских дронов не прекращались.

Несмотря на угрозу, сотрудники МЧС России Виктор Репринцев и Андрей Мурашко оперативно прибыли на место и оказали пострадавшим первую помощь. Затем спасатели на служебном автомобиле вывезли раненых из опасной зоны и доставили в больницу.

- Благодаря слаженным и профессиональным действиям офицеров раненые сейчас находятся под наблюдением врачей, - заявили в ведомстве.

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