29 июня в Донецке температура воздуха прогреется до 28 градусов тепла Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник погода в Донецке порадует дончан устойчивым теплом и солнцем без осадков. Расскажем, какой будет погода в Донецке 29 июня 2026 года.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

Первый рабочий день недели принесет в столицу Республики по-настоящему летнее тепло. Днем воздух прогреется до +28 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +15 градусов, так что вечер и утро будут довольно прохладными.

ОСАДКИ

По прогнозам синоптиков, 29 июня осадков в Донецке не ожидается. Днем будет переменчивая облачность - солнце будет то появляться, то скрываться за облаками. Ночью погода станет ясной.

ВЕТЕР

В дневные часы в Донецке будет дуть северный и северо-западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Ночью ветер немного стихнет до 3 метров в секунду, сохранив северное направление. Ветер не доставит никакого дискомфорта.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Атмосферное давление в столице ДНР 29 июня 2026 года будет постепенно повышаться. В утренние часы барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, а к ночи давление поднимется до 745 миллиметров ртутного столба. Такое повышение давления могут ощутить метеозависимые люди - возможна легкая бодрость или, наоборот, небольшое напряжение. Рекомендуется не перенапрягаться и больше отдыхать.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

Относительная влажность воздуха в течение суток составит от 33 до 83 процентов.

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