ВСУ атаковали автобус в Горловке, ранены три человека

ВСУ атаковали автобус в Горловке, ранены мирные жители Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные формирования Украины атаковали автобус при помощи беспилотного летательного аппарата. В результате этой атаки пострадали три мирных жителя.

- В результате удара БПЛА ВФУ по автобусу ранены три мирных жителя Горловки, - сказал глава городского округа Горловка Иван Приходько.

Ранее Иван Приходько сообщил, что в Горловке из-за атаки дрона ВСУ пострадали два мирных жителя 2008 и 2011 годов рождения. Также в городе из-за атак БПЛА вооруженных формирований Украины был поврежден гражданский автомобиль в Никитовском районе. В Калининском и Никитовском районах в результате обстрелов противника пострадали два дома.

Кроме того, 27 июня в Донецкой Народной Республике в результате атак ударных беспилотников ВСУ погибли два мирных жителя, еще семь человек, включая подростка, получили ранения.

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