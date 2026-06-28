В Горловке из-за атаки БПЛА ВСУ пострадали два человека Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Горловке из-за атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ пострадали два человека. Об этом сообщил глава городского округа Горловка Иван Приходько.

- Вследствие атаки БПЛА украинских террористов в Горловке ранены два мирных жителя 2008 и 2011 годов рождения, - сказала он.

Иван Приходько добавил, что с начала суток в Горловке из-за атак дронов вооруженных формирований Украины был поврежден гражданский автомобиль в Никитовском районе. Также в Калининском и Никитовском районах в результате обстрелов противника пострадали два дома.

Напомним, что 27 июня в Донецкой Народной Республике в результате атак ударных беспилотников ВСУ погибли два мирных жителя, еще семь человек, включая подростка, получили ранения. В Центрально-Городском районе Горловки погибла женщина 1956 года рождения и тяжело ранена другая жительница города - женщина 1952 года рождения.

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