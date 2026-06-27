В Макеевке в результате атаки ВСУ погиб один человек и ранена женщина

Пострадавшую женщину доставили в больницу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Макеевка в ДНР подверглась вооруженной атаке со стороны ВСУ. В результате падения осколков вражеского беспилотника в Червоногвардейском районе один человек погиб, еще одна жительница получила ранения. Об этом сообщила временно исполняющая полномочия главы городского округа Юлия Иванова.

Она уточнила, что трагедия произошла в утренние часы.

- Сегодня утром в Червоногвардейском районе упали осколки БПЛА. К сожалению, есть погибший и пострадавшая. Раненая женщина доставлена в больницу, ей оказывается помощь, - написала Иванова в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, многоквартирные жилые дома в городе не повреждены. Власти Макеевки продолжают уточнять информацию о произошедшем.

Тем временем в Горловке из-за атаки ВСУ погибла женщина, ранены двое, в том числе подросток. Центрально-Городской район Горловки подвергся атаке ВСУ.

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