В Горловке из-за атаки ВСУ погибла женщина, ранены двое, в том числе подросток

Мирная жительница погибла в результате атаки ВСУ в центре Горловки, еще двое человек ранены. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.
- В результате украинской вооруженной агрессии в Центрально-Городском районе Горловки погибла мирная жительница, - заявил он.
По словам руководителя округа, в этом же районе из-за атаки получила ранения еще одна женщина. Кроме того, пострадал подросток.
- В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель Горловки 2009 года рождения, - проинформировал Иван Приходько.
Напомним, что ранее в Горловке погибли три человека из-за обрушения подъезда после ночной атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. В ночь на 24 июня украинский дрон ударил по жилому дому - обрушились этажи с первого по пятый, начался пожар на 200 квадратах.
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