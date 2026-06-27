В Горловке из-за атаки ВСУ погибла женщина, ранены двое, в том числе подросток

Атака ВСУ привела к жертвам среди мирного населения

Мирная жительница погибла в результате атаки ВСУ в центре Горловки, еще двое человек ранены. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.

- В результате украинской вооруженной агрессии в Центрально-Городском районе Горловки погибла мирная жительница, - заявил он.

По словам руководителя округа, в этом же районе из-за атаки получила ранения еще одна женщина. Кроме того, пострадал подросток.

- В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель Горловки 2009 года рождения, - проинформировал Иван Приходько.

Напомним, что ранее в Горловке погибли три человека из-за обрушения подъезда после ночной атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. В ночь на 24 июня украинский дрон ударил по жилому дому - обрушились этажи с первого по пятый, начался пожар на 200 квадратах.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Атаковавший многоквартирный дом в Горловке БПЛА ВСУ нес заряд тротила 12 кг

Разрушенный подъезд дома в Горловке планируют сносить (подробнее)