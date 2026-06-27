«Купол Донбасса» за сутки сбил 15 БПЛА ВСУ в ДНР

За прошедшие сутки над территорией ДНР были уничтожены 15 дронов противника. Об этом сообщили в Штабе обороны Республики.
В отражении воздушных атак участвовала система «Купол Донбасса», обеспечивающая мониторинг и нейтрализацию целей.
- За прошедшие сутки над территорией ДНР системой «Купол Донбасса» нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 15 дронов противника, - говорится в сообщении.
Штаб обороны обращает внимание граждан на необходимость соблюдения мер безопасности. В случае обнаружения обломков БПЛА и взрывоопасных предметов необходимо оперативно сообщить об этом в экстренные службы. Это позволит минимизировать риски для жизни и здоровья населения.
Напомним, что в ДНР усиливают защиту трасс от беспилотников ВСУ. В Республике наращивают число мобильных огневых групп и формируют подразделение «БАРС-Донецк» для борьбы с дронами.
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