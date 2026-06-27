Три торговых павильона пострадали при пожаре в Донецке

Донецкие огнеборцы ликвидировали пожар. Фото (архив): ТГ/Пушилин

Вечером 26 июня в Кировском районе Донецка произошел пожар в торговом ряду: из-за общей кровли огонь быстро распространился по соединенным ларькам. В эпицентре оказались три павильона - один из них сгорел полностью, а в двух других повреждена кровля общей площадью 40 квадратных метров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по ДНР.

На место оперативно прибыли пожарные расчеты: работали 5 единиц техники и 21 сотрудник ведомства. Спасателям удалось не допустить распространения пламени - оставшиеся торговые точки отстояли у огня.

- Погибших и пострадавших нет, - заявили в спасательной службе.

В настоящее время проводится проверка для установления причины пожара.

Напомним, ранее сообщалось, что двухлетний ребенок пострадал при пожаре в Макеевке. В Червоногвардейском районе города загорелся частный дом.

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