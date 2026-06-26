Двухлетний ребенок пострадал при пожаре в Макеевке

На месте работали 5 единиц техники и 18 человек личного состава МЧС России. Фото (архив): max.ru/mchsdnr

В Червоногвардейском районе Макеевки произошел пожар в частном жилом доме, рассчитанном на два хозяина. При этом пострадал двухлетний ребенок, сообщили в Главном управлении МЧС России по ДНР.

- В результате происшествия пострадал ребенок 2024 года рождения. Он госпитализирован, - заявили в ведомстве.

Огонь успел уничтожить личные вещи и мебель на площади 20 квадратных метров, а также повредить 5 квадратов кровли. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.

Ликвидацией пожара занимались сотрудники МЧС России: на месте работали 5 единиц техники и 18 человек личного состава.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе трехлетний ребенок упал с девятого этажа и только чудом остался жив. Родителей в очередной раз призвали соблюдать внимательность и осторожность и не оставлять детей без присмотра.

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