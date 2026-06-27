27 июня в Донецке температура воздуха прогреется до 25 градусов тепла Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В субботу погода в Донецке порадует дончан теплым и солнечным днем без осадков. Расскажем, какой будет погода в Донецке 27 июня 2026 года.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

Первый выходной день принесет в столицу Республики комфортную летнюю погоду. Днем воздух прогреется до +25 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +13 градусов, так что вечер и утро будут довольно прохладными.

ОСАДКИ

По прогнозам синоптиков, 27 июня осадков в Донецке не ожидается. Будет малооблачно - солнце будет радовать горожан большую часть дня. Ночью также без осадков.

ВЕТЕР

В дневные часы в Донецке будет дуть северный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Ночью ветер немного стихнет до 3 метров в секунду и сменит направление на северное и северо-западное. Ветер не доставит никакого дискомфорта.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Атмосферное давление в столице ДНР 27 июня 2026 года будет постепенно повышаться. В утренние часы барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, а к ночи давление поднимется до 746 миллиметров ртутного столба. Такое повышение давления могут ощутить метеозависимые люди - возможна легкая бодрость или, наоборот, небольшое напряжение. Рекомендуется не перенапрягаться и больше отдыхать.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

Относительная влажность воздуха в течение суток составит от 34 до 85 процентов.

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