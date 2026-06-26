26 июня в Донецке температура воздуха прогреется до 24 градусов тепла Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу погода в Донецке станет еще прохладнее, но местами возможны грозы. Расскажем, какой будет погода в Донецке 26 июня 2026 года.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

Последний рабочий день недели принесет в столицу Республики заметное облегчение от летнего зноя. Днем воздух прогреется до +24 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +15 градусов, так что вечер и утро будут довольно прохладными.

ОСАДКИ

По прогнозам синоптиков, днем 26 июня в Донецке местами ожидаются грозы. Погода будет переменчивой: в одних районах города может быть солнечно и сухо, а в других - пройти кратковременный грозовой дождь. Ночью осадки прекратятся, погода станет малооблачной, без осадков.

ВЕТЕР

В течение суток в Донецке будет дуть северный и северо-западный ветер. Днем его скорость составит 4 метра в секунду, ночью немного стихнет до 3 метров в секунду. Ветер умеренный, свежий, из-за него реальная температура будет казаться на пару градусов ниже.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Атмосферное давление в столице ДНР 26 июня 2026 года будет постепенно повышаться. В утренние часы барометры покажут 740 миллиметров ртутного столба, а к ночи давление поднимется до 743 миллиметров ртутного столба. Такие изменения находятся в пределах нормы и вряд ли скажутся на самочувствии метеозависимых людей.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

Относительная влажность воздуха в течение суток составит от 44 до 88 процентов.

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