В ДНР прочитали лекцию о цифровизации участникам конкурса «Донбасс. СВОи Герои». Фото: Владимир Ежиков

Зампред Правительства ДНР Владимир Ежиков провел лекцию для участников кадрового конкурса «Донбасс. СВОи Герои». Говорили о цифровизации государственного управления.

Ежиков сообщил, что в зале были люди, уже доказавшие готовность служить Родине, а впереди у них управленческая работа. Цифровизация делает систему ближе к человеку и его жизнь удобнее. Он привел пример «Госуслуг». В ДНР ими пользуются 755 тысяч человек, за год подано около 907 тысяч заявлений.

- Это сотни тысяч ситуаций, когда человеку не пришлось ходить по кабинетам, стоять в очередях, собирать лишние бумаги и тратить свое время, - сказал он.

Ежиков добавил, что обсудили ключевые направления госполитики, в том числе нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Он рассказал о целях, задачах и трудностях. Разговор получился живым, а участники активно задавали вопросы.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР завершена программа подготовки финалистов конкурса «Донбасс. СВОи Герои»

Девять финалистов конкурса «Донбасс. СВОи Герои» уже получили трудоустройство (подробнее)