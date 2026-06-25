В ДНР оформили паспорт женщине, которую эвакуировали вместе с ее внуками. Фото: МВД по ДНР

В Донецкой Народной Республике сотрудники МВД оформили паспорт женщине, которую недавно эвакуировали с ее внуками из зоны боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что ее сына и невестку расстреляли украинские боевики. Ей пришлось идти пешком под обстрелами ВСУ, чтобы спасти внуков.

- После тяжелых испытаний женщина с благодарностью приняла возможность ощущать себя частью большой страны, - говорится в сообщении пресс-службе МВД по ДНР.

Полицейские делают все возможное, чтобы люди, лишившиеся документов и привычной опоры, как можно скорее получили правовую защиту.

Ранее сообщалось, что сотрудники Министерства внутренних дел по Донецкой Народной Республике побывали в освобожденном Димитрове. Оттуда полицейские эвакуировали двух тяжелобольных жителей. Сотрудники ведомства оказывают всестороннюю поддержку гражданам в населенном пункте.

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