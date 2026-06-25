Российские войска продолжают улучшать свои позиции и освобождать Константиновку и Красный Лиман в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают улучшать свои позиции и освобождать Константиновку и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.

Как сообщили в Минобороны России, бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи. ВС РФ нанесли удары по ВСУ в районе Волчего Яра в Донецкой Народной Республике. В Красном Лимане штурмовые отряды продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. ВС РФ наступают в западном направлении, за сутки овладели пятью опорными пунктами противника и 43 зданиями. Завершено уничтожение украинских боевиков, которые были блокированы в северо-западной части города.

За сутки в городе уничтожено до 30 боевиков, пикап, два квадроцикла, четыре дистанционно управляемых роботизированных комплекса и девять пунктов управления БПЛА. Общие потери противника в полосе российской группировки составили более 210 военнослужащих ВСУ, два бронеавтомобиля, 15 пикапов и артиллерийское орудие.

На другом направлении бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Поражение нанесено девяти бригадам ВСУ в районах Алексеево-Дружковки, Николайполья, Николаевки и Краматорска в Донецкой Народной Республике.

В Константиновке штурмовые подразделения группировки продолжают наступление в юго-западной части города, уничтожая разрозненные группы противника и одиночных боевиков. За сутки освобождено 114 зданий. В городе ВСУ потеряли до 30 человек личного состава, бронеавтомобиль, 13 автомобилей, два квадроцикла, три артсистемы, 21 наземный робототехнический комплекс и 21 пункт управления БПЛА.

Общие потери противника в полосе ответственности «Южной» группировки превысили 205 военнослужащих, две бронемашины «Казак», 18 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станцию РЭБ.

Тем временем бойцы группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. ВС РФ нанесли удары по 15 бригадам противника в районах Доброполья, Золотого Колодезя, Светлого, Сергеевки, Веселого, Ивановки, Нововодяного, Грузского в Донецкой Народной Республике, Новотроицкого и Новопавловки в Днепропетровской области.

На данном направлении ВСУ за сутки потеряли свыше 310 военнослужащих, бронемашину, шесть автомобилей, два артсистемы и две станции радиоэлектронной борьбы.

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