Российские подразделения уверенно взламывают оборону ВСУ (архивное фото). Фото: Александр КОЦ

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции освободили пять населенных пунктов ДНР за неделю с 15 по 21 июня. По данным Минобороны России, под контроль ВС РФ перешли населенные пункты Артема, Юрковка, Рай-Александровка, Кутузовка и Новый Донбасс.

За предыдущий период, с 9 по 14 июня, российскими военными были освобождены четыре населенных пункта – три в Донецкой Народной Республике, а также один в Харьковской области.

Военнослужащие подразделений «Южной» группировки войск продолжают освобождение от украинских боевиков Константиновки. Ежедневно под наш контроль переходит все больше территории. Бойцы продолжают зачищать разрозненные группы ВСУ. Противник несет большие потери среди личного состава и техники.

Большая часть Славянско-Краматорской агломерации в Донецкой Народной Республике находится под огневым контролем Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

Российская армия уничтожила на краснолиманском фронте последнюю артерию снабжения ВСУ.

- На краснолиманском направлении идем дальше. Уничтожена последняя артерия снабжения вооруженных формирований Украины в Красном Лимане. Идет активное продвижение как в самом городе, так и в окрестностях, - сказал Пашилин. - Наши подразделения имеют все перспективы для освобождения Славянско-Краматорской агломерации, потому что огневой контроль над значительной частью агломерации теперь установлен.

Также продолжается освобождение Красного Лимана. Штурмовые отряды ВС России продвигаются на северо-западе города. Наши подразделения овладевают опорными пунктами ВСУ и очищают здания от украинских националистов.

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